"رسائل خاصة" من الدنمارك لترامب بشأن غرينلاند

وقال المصدر إن الدنمارك عبرت في الرسائل عن استعدادها لمناقشة "تعزيز الأمن في غرينلاند أو زيادة الوجود العسكري الأميركي هناك دون المطالبة بالجزيرة".

ووصف ترامب، الذي سيتولى منصبه في 20 يناير الجاري، سيطرة على غرينلاند، وهي منطقة دنماركية تتمتع بحكم شبه ذاتي، بأنها "ضرورة مطلقة"، ولم يستبعد المحتمل للوسائل العسكرية أو الاقتصادية التي تتضمن فرض رسوم جمركية على الدنمارك.وذكر "أكسيوس" أن الحكومة الدنماركية أرادت إقناع بأن مخاوفه الأمنية يمكن معالجتها دون بسط السيطرة على غرينلاند.ولم يرد متحدث باسم فريق الانتقالي على طلب للتعليق على تقرير "أكسيوس".وقالت رئيسة وزراء الدنمارك مته فريدريكسن قبل أيام إنها طلبت عقد اجتماع مع دون الإشارة إلى إمكانية عقد مثل هذا الاجتماع قبل تنصيبه.كما قال رئيس وزراء غرينلاند موتي إيغيد الجمعة إنه مستعد للتحدث مع ترامب، لكنه باحترام تطلعات للاستقلال.والثلاثاء، وصل جونيور نجل الرئيس الأميركي المنتخب، ترامب، إلى غرينلاند، وأوضح جونيور عبر منصة "رامبل" الاجتماعية بأنه لم يأت "لشراء غرينلاند"، وقال "سأتحدث إلى الناس. أنا هنا بصفتي سائح فحسب".وكانت غرينلاند التي يبلغ عدد سكانها 57 ألف نسمة مستعمرة دنماركية حتى عام 1953، لكنها أصبحت الآن إقليما دنماركيا يتمتع بالحكم الذاتي.وفي عام 2009، حصلت على حق المطالبة بالاستقلال من خلال تصويت، وللولايات المتحدة قاعدة عسكرية في الجزء الشمالي من المنطقة المهمة استراتيجيا.وتضم غرينلاند مخزونات كبيرة من المعادن والنفط رغم أن التنقيب عن النفط واليورانيوم محظور في التي تحتل موقعا استراتيجيا في القطب الشمالي.