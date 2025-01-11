غوتيريش يزور لبنان السبت المقبل

أعلن الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش، السبت، دعم لبنان، مشيرا الى أنه سيزور يوم السبت المقبل.



وقالت اللبنانية، "تلقى رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون اتصالاً هاتفياً من الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش، هنأه فيه بانتخابه رئيساً للجمهورية، متمنياً له التوفيق في مسؤولياته الوطنية الجديدة".

ونقلت الوكالة عن غوتيريش تأكيده "دعم الامم المتحدة للبنان في المجالات كافة، واستمرارها في المساعدة التي تتطلبها الأوضاع الراهنة من خلال الدولية العاملة في لبنان".

وابلغ غوتيريش عون "رغبته في زيارة يوم السبت المقبل للتهنئة والبحث في برنامج عمل الدولية في المرحلة المقبلة".