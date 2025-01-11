حديث "إسرائيلي" عن تقدم كبير بمفاوضات الصفقة

وذكرت الهيئة عن مصادرها أن "تقدما كبيرا جدا في مفاوضات الصفقة مع حركة حماس".

من جانبها، نقل موقع "أكسيوس" عن "إسرائيلي"، أن "المفاوضات وصلت إلى مرحلة متقدمة في جميع بنود صفقة الأسرى المحتجزين".



وأضافت الهيئة أن "المحادثات غدا في مهمة، وستظهر ما إذا كانت حماس تريد التوصل إلى اتفاق"، بحسب وصفها.



الى ذلك، نقلت صحيفة "هآرتس" عن مصادر قولها، إن "الجيش الإسرائيلي صدّق على خطة لسحب قواته بشكل من مناطق واسعة في مع تقدم المفاوضات".



وقالت المصادر إن "الجيش يؤكد قدرته على تنفيذ أي اتفاق يصدّق عليه المستوى السياسي ولو شمل انسحابا فوريا"، مضيفة أن "الجيش يعتقد أن بالإمكان سحب القوات من نتساريم رغم إقامته منشآت هناك".