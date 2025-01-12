وزير إيراني يكشف عن سبب السماح للنساء بدخول الملاعب

وقال ضرغامي، الذي شغل منصب وزير التراث الثقافي والسياحة في حكومة الرئيس الإيراني الراحل رئيسي، في مقابلة نُشرت يوم الجمعة، وحظيت بتفاعل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، قائلاً: "لماذا نكذب؟ لولا ضغوط الفيفا لما سمحنا للنساء بدخول الملاعب".هذا وتشير تصريحات ضرغامي بوضوح إلى أن "إصرار هذه الجهة القانونية الدولية كان العامل الرئيسي الذي أتاح للنساء في فرصة حضور المباريات في الملاعب، وإن كان ذلك بشكل محدود للغاية".وأعرب رئيس الفيفا في أواخر شهر كانون الاول الماضي عن شكره للمسؤولين الإيرانيين لسماحهم للنساء بحضور واحدة من أهم مباريات الدوري الإيراني الممتاز بين فريقي سباهان وبرسبوليس.يُذكر أن موضوع حضور النساء في الملاعب كان في السنوات الأخيرة من أبرز المثيرة للجدل في من جهة ومع الاتحادات الرياضية الدولية من جهة أخرى.ومنذ ست سنوات، يطالب لكرة القدم بالسماح للنساء بدخول الملاعب، إلا أن كرة القدم الإيراني والجهات الأمنيّة تشير إلى ما تعتبره "عدم توفر البنية التحتية اللازمة" إلا أنه بسبب ضغوط الفيفا، وافقت هذه الجهات على السماح بحضور محدود للنساء في بعض المباريات.