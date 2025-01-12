رئيس محكمة العدل الدولية: مستعد لتولي رئاسة الحكومة اللبنانية

وذكرت وسائل اعلام عالمية، ان الرئيس الحالي لمحكمة العدل الدولية نواف سلام، أبلغ عددا من النواب اللبنانيين أمس أنه مستعد لتولي رئاسة الحكومة اللبنانية، إذا استطاعت الكتل النيابية تأمين تسميته.وتبرز عدة أسماء وسط استشارات نيابية لتسمية الرئيس المكلف بتشكيل حكومة جديدة والتي دعا إليها رئيس الجمهورية غدا الاثنين، وهم:النائب مخزومي عن دائرةالنائب منيمنة معارض مستقلالنائب أشرف ريفي وزير سابق ونائب معارضرئيس حكومة تصريف الأعمال الحالية ميقاتيوتترقب الأوساط بروز أسماء جديدة من قبل بعض الكتل والنواب خلال الاستشارات النيابية الملزمة.ويبدأ الرئيس اللبناني الجديد عون، غدا الاثنين استشارات مع النواب بهدف اختيار رئيس جديد للحكومة.وانتخب عون، الذي كان قائدا للجيش، رئيسا للجمهورية اللبنانية، الخميس الماضي، بعد أكثر من عامين على شغور المنصب ووسط أزمات سياسية واقتصادية خطيرة تعاني منها البلاد.