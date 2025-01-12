واشنطن: قد نتوصل إلى اتفاق في غزة قبل 20 كانون الثاني

كما قال سوليفان لشبكة CNN: "نحن قريبون جدًا من صفقة ولكننا بعيدون لأننا لم نصل إلى هناك.. من الممكن إنجاز ذلك قبل 20 كانون الثاني (تاريخ تنصيب دونالد ترامب)، لكن لا يمكنني تأكيد ذلك".يأتي ذلك، بعدما وصل مبعوث للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، إلى إسرائيل، من أجل الدفع لإتمام اتفاق الهدنة قبل تنصيب رئيسا في 20 كانون الثاني.وقال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمس السبت، إن الأخير التقى المبعوث الأميركي، وعقب الاجتماع أرسل وفدا رفيع المستوى إلى قطر لدفع المحادثات الرامية لإبرام اتفاق وقف النار.من جانبه، قال إسرائيلي بارز، إن مبعوث "أوصل رسالة إلى قطر، مفادها بأنه يرغب في رؤية اتفاق خلال أيام"، وفق "أكسيوس".كما ذكر إسرائيلي آخر للموقع الأميركي، أن ويتكوف "أكد خلال مناقشاته في على ضرورة الوصول لاتفاق قبل يوم التنصيب".وكانت قطر أكدت في وقت سابق، أن المحادثات بشأن التوصل إلى هدنة في تتواصل "على المستوى الفني".وكانت الجهود الرامية للتوصل إلى هدنة بين وحماس وإعادة الإسرائيليين المحتجزين في منذ 7 أتشرين الاول 2023 استؤنفت خلال الأسابيع الماضية قبل أن يتولى الرئيس الأميركي المنتخب دونالد منصبه في 20 كانون الثاني.