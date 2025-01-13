إيران تعلن استعداد جامعاتها لفتح فروع في العراق

نيوز – دوليات



قال وزير العلوم والأبحاث والتكنولوجيا الايراني حسين سيمائي صراف، إن بعض الجامعات الكبرى كجامعة العلم والتكنولوجيا وجامعة شريف للتكنولوجيا وفردوسي مشهد مستعدة لإنشاء فروع لها في إذا تمت إزالة العوائق الإدارية، وسيكون دعم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مفيدًا في هذا الصدد.





وأردف قائلا: منذ الماضي البعيد وحتى الیوم، استضاف علماء إيرانيين، وخاصة في حوزة الأشرف، کما استضافت أيضا علماء وباحثين عراقيين، وهذا الماضي للعلاقات في مجال العلوم يسمح لنا بالتخطيط لتوسيع العلمي والتكنولوجي على مستويات عالية.



وأضاف: لقد أعلنا عن استعدادنا لمنح فرص دراسية لأعضاء هيئة التدريس العراقيين وننتظر تنفيذه من قبل دولة .



وأشار إلى خبرة العالية في إنشاء الشركات التكنولوجية والمعرفية وقال: إن مستعدة لتزويد بخبرتها في إنشاء حدائق العلوم والتكنولوجيا ومساعدة هذا البلد في إنشاء هذه الحدائق.



واستطرد قائلا: من علامات الصداقة بين والعراق هو استشهاد قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس وقال: هذا رمز أبدي للترابط بين الشعبين.



من جانبه قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي العراقي، خلال هذا اللقاء: في رحلاتي السابقة إلى إيران، قمت بزيارة حدائق العلوم والتكنولوجيا في هذا البلد وأنا على دراية بقدرة العالية في مجال التكنولوجيا. وأشار حسين سيمائي صراف خلال لقائه وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي في طهران إلى القواسم المشتركة الكثيرة والمتنوعة بين والعراق، وقال إن مهتمان بتطوير العلاقات في مجال العلوم والتكنولوجيا، ويجب تنفيذ الاتفاقيات والمذكرات القائمة.وأردف قائلا: منذ الماضي البعيد وحتى الیوم، استضاف علماء إيرانيين، وخاصة في حوزة الأشرف، کما استضافت أيضا علماء وباحثين عراقيين، وهذا الماضي للعلاقات في مجال العلوم يسمح لنا بالتخطيط لتوسيع العلمي والتكنولوجي على مستويات عالية.وأضاف: لقد أعلنا عن استعدادنا لمنح فرص دراسية لأعضاء هيئة التدريس العراقيين وننتظر تنفيذه من قبل دولة .وأشار إلى خبرة العالية في إنشاء الشركات التكنولوجية والمعرفية وقال: إن مستعدة لتزويد بخبرتها في إنشاء حدائق العلوم والتكنولوجيا ومساعدة هذا البلد في إنشاء هذه الحدائق.واستطرد قائلا: من علامات الصداقة بين والعراق هو استشهاد قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس وقال: هذا رمز أبدي للترابط بين الشعبين.من جانبه قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي العراقي، خلال هذا اللقاء: في رحلاتي السابقة إلى إيران، قمت بزيارة حدائق العلوم والتكنولوجيا في هذا البلد وأنا على دراية بقدرة العالية في مجال التكنولوجيا.

وأعلن: في الوقت الراهن تم صياغة اللوائح القانونية لإنشاء حدائق العلوم والتكنولوجيا في العراق، ونحن مستعدون للاستفادة من تجارب في هذا المجال. وأكد نعيم العبودي أن تعزيز الأكاديمي بين والعراق سيجمع القدرات العلمية للبلدين ويعمل على حل مشاكل .



وقال إن دعم للعراق خلال هجوم داعش على ولعب دور في هزيمة داعش كان من علامات الصداقة بين البلدین. وتابع قائلا: إن بركة دماء الشهيد سليماني وأبو مهدي المهندس الطاهرة زادت من قوة ووحدة الشعبين الإيراني والعراقي وأصبحت رمزا تاريخيا مشتركا.



وأكد على ضرورة رفع مستوى العلمي بين والعراق إلى نفس مستوى العلاقات السياسية والثقافية بين .

المصدر: وسائل اعلام ايرانية