ميلانيا ترامب تحزم حقائبها وتستعد للعودة للبيت الأبيض

قالت الأولى المقبلة ميلانيا ترامب، إنها حزمت حقائبها واستعدت للعودة إلى البيت الأبيض، كما تخطط لإحياء مبادرتها "بي بيست" التي تركز على السلوك الصحي بين الأطفال.

وقالت أيضا في مقابلة مسجلة في برنامج "فوكس آند فريندز" إن فيلما وثائقيا عن حياتها والذي من المقرر أن توزعه "أمازون برايم فيديو" في وقت لاحق من العام الجاري كان فكرتها بناء على الاستقبال الذي حظيت به المذكرات التي أصدرتها العام الماضي.

ويعد الفيلم الوثائقي أحدث تعاون بين مؤسس أمازون جيف بيزوس والرئيس المنتخب .



وأعلنت الشركة في عن خطط للتبرع بمليون دولار لصندوق تنصيب الرئيس المنتخب وقالت إنها ستبث أيضا حفل تنصيب في 20 يناير على خدمة "برايم فيديو" وهو تبرع منفصل بقيمة مليون دولار أخرى.

وقالت ميلانيا "لقد حزمت حقائبي بالفعل وقمت باختيار الأثاث الذي يجب نقله، لذلك الأمر مختلف تماما، إنه انتقال للمرة الثانية".

وسيكون لدى ابنهما بارون 18 عاما وهو طالب جديد في جامعة نيويورك غرفة للإقامة فيه عند زيارته.



وأضافت ميلانيا إنها لا تزال تقوم بتوظيف أعضاء فريقها وتخطط لإحياء وتوسيع مبادرتها "كن الأفضل"، والتي كانت تركز على رفاهية الطفولة واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي وإساءة استخدام المواد الأفيونية.