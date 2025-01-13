"تحذير نادر".. جنوب كاليفورنيا على موعد مع موقف خطير

وتنصح خدمة الأرصاد الجوية السكان "باستخدام طرق متعددة لتلقي معلومات الإخلاء"، و"عدم القيام بأي شيء قد يشعل حريقًا".ووفق ما نقله موقع "أكسيوس" الإخباري، لا تشمل المناطق الخاضعة لهذا التحذير حريق إيتون، لكنها تغطي غرب مونيكا وسيمي وبورتر رانش وفينتورا، وأجزاء أخرى من المنطقة المتضررة بشدة.ومن المتوقع أن تكون الرياح خلال هذا الحدث أقرب إلى رياح آنا القوية، بسرعة 50 إلى 70 ميلاً في الساعة بدلاً من 100 ميل في الساعة، كما حدث الأسبوع الماضي.ولكن من المرجح أن يستهدف تدفق الهواء من إلى الغرب المناطق التي لم تشهد رياحًا قوية الأسبوع الماضي، وخاصة في فينتورا.وقالت دائرة الأرصاد الجوية الوطنية: "هذا وضع خطير بشكل خاص (PDS) لأجزاء من مقاطعتي لوس أنجلوس وفينتورا".وتخضع أجزاء كبيرة من جنوب لنوع من تحذير "اللون الأحمر"، مع وجود مناطق معرضة لخطر الطقس الناري "الحرج للغاية" - وهي أعلى فئة من مركز التنبؤ بالعواصف (SPC)، من الاثنين وحتى الأربعاء.ووفقًا لمركز التنبؤ بالعواصف، الذي يصدر توقعات الطقس الناري على المستوى الوطني، تم تضمين حوالي 740.000 شخص في المنطقة الحرجة للغاية يوم الاثنين.ووفقًا لدائرة الأرصاد الجوية الوطنية في لوس أنجلوس، قبل هذا الموسم، تم استخدام تصنيف "PDS" مرتين فقط من قبل. كلاهما كان في عام 2020. ومع ذلك، فإن نوع التحذير لم يكن موجودًا إلا منذ نصف عقد تقريبًا.