الفرح ممنوع.. إسرائيل تحظر الاحتفال بإطلاق سراح المعتقلين

وقالت مصلحة السجون الإسرائيلية في بيان إنها "تستعد.. للإفراج عن معتقلين" فلسطينيين بموجب بنود اتفاق وقف النار الذي وافقت عليه الحكومة الأمنية الإسرائيلية الجمعة.وأشار البيان إلى أن "المعتقلين الذين سيتم الإفراج عنهم في المرحلة الأولى من عملية التبادل التي ستستمر 42 يوما اعتبارا من الأحد، سيتم جمعهم معا في سجن عوفر في الضفة المحتلة وفي سجن "شيكما" في عسقلان قبل إطلاق سراحهم.وتحتل اسرائيل الضفة منذ العام 1967.وأصدر رئيس مصلحة السجون الجنرال كوبي يعقوبي "تعليمات لمنع أي مظاهر عامة للفرح في عسقلان وغيرها من مناطق تقضي بأن ترافق (السجناء المفرج عنهم من) سجن شيكما خاصة وليس مركبات للصليب الأحمر" بحسب البيان.وبعد الحصول على الضوء الأخضر من الحكومة الأمنية، يجتمع لإعطاء موافقته النهائية شبه المؤكدة على الاتفاق على الرغم من معارضة وزراء اليمين المتطرف.وينص الاتفاق في مرحلة أولى تمتد ستة أسابيع، على الإفراج عن 33 رهينة محتجزين في قطاع في مقابل مئات المعتقلين الفلسطينيين في .وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي في وقت سابق اليوم إنه من المتوقع إطلاق سراح 3 رهائن من الأحد المقبل مقابل 95 محتجزا فلسطينيا.وفي ختام اجتماع الحكومة الأمنية الجمعة، دان وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير المعارض لهذا الاتفاق حقيقة أن بموجبه سيُطلق سراح فلسطينيين "محكوم عليهم بالسجن مدى الحياة" لقتلهم اسرائيليين.