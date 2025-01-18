هجوم على الإمارات

نيوز – دولي

أعلن السيبراني لحكومة الإمارات التصدي لهجمات "الفدية الخبيثة" طالت قطاعات إستراتيجية وعامة وخاصة، بهدف تسريب البيانات وقفل الأنظمة الرقمية.

وأوضح أن "منظومات السيبرانية في وبالتعاون مع الجهات المعنية، نجحت في الرصد والتصدي باستباقية واحترافية لعدد 200 ألف هجمة سيبرانية خبيثة يوميا خلال الفترة الأخيرة".

وأشار إلى "التمكن من تحديد هوية المخترقين وموقع إطلاق هجماتهم السيبرانية، والتي تم التعامل معها وفق منظومات الحماية وسياسات الأمن السيبراني".

ولفت إلى أن "هجمات "الفدية" ransomware تم رصدها بعد محاولات حديثة ومركبة للاختراق وتبين أنها مدعومة بتقنيات التي تعد من أبرز التحديات الحديثة والتي تستهدف البنى التحتية الرقمية".

وشدد على "ضرورة امتثال جميع الجهات الحكومية والخاصة إلى معايير الأمن السيبراني، بما يضمن تفادي تعرضهم لمثل هذه الهجمات الإلكترونية الخبيثة".

وتوقع أن "تجتاح موجة جديدة من الهجمات الدقيقة الجهات غير المجهزة بالأدوات اللازمة للكشف عن مثل هذه الهجمات السيبرانية المتعددة الأوجه".

جدير بالذكر أن هجمات "الفدية" الإلكترونية، هي برامج خبيثة تصيب الأجهزة الإلكترونية المختلفة وتقوم بتشفير بياناتها وقفلها، بحيث لا يمكن الوصول إليها إلا بعد دفع مبلغ مالي معين عن طريق عملات رقمية محددة.