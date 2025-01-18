ترامب يطلق عملة مشفرة.. عليها صورته

وكتب السياسي على منصة "Truth Social": "تم إطلاق عملة ميمية رسمية جديدة تحمل اسم . انضموا إلى مجتمعي الخاص المخصص لترامب. احصلوا على $TRUMP الخاص بكم الآن"، مع إرفاق رابط يمكن للمستخدمين من خلاله الانتقال إلى موقع لشراء العملة المشفرة.وعلى الصفحة الرئيسية لموقع بيع العملة الميمية، تظهر صورة لترامب وهو يرفع يده لتحية أنصاره. وتم اعتماد رمز العملة الميمية على شكل إيماءة برفع يده، بالإضافة إلى دعوته للنضال بعد محاولة الاغتيال التي تعرض لها في 13 يوليو 2024.وكانت وكالة "بلومبرغ" قد أشارت سابقًا إلى أن يخطط لإصدار أمر تنفيذي يعلن فيه تطوير العملة المشفرة كأولوية وطنية للولايات المتحدة. ومن المقرر أن يتم تنصيب هذا السياسي في 20 يناير الجاري.العملات الميمية (ميم كوين) هي عملات مشفرة يتم إنشاؤها كتجربة اجتماعية. ويعتمد سعرها على شعبية الظاهرة التي تم إنشاؤها على أساسها.على سبيل المثال، يتم إنشاء عملات ميمية من نوع "politifi" - وهي مزيج من كلمتي "politics" (السياسة) و"finance" (التمويل) - لدعم شخصية سياسية معينة.ويعتمد سعر العملة الميمية على مستوى الدعم الذي تحظى به تلك الشخصية. ولا تحمل هذه العملات المشفرة أي قيمة أو استخدامات فعلية، وتعتبر أداة مالية للمضاربة.