بايدن يعفو عن شخص توفي قبل قرن

نيوز – دولي

ذكرت وكالة "أسوشيتد برس"، أن الرئيس الأمريكي الذي يستعد لمغادرة غدا، عفا عن الناشط الأمريكي ماركوس غارفي بعد مرور 85 عاما على وفاته، أي بعد أن شبع موتاً.

وأصدر بايدن في اليوم الأخير من ولايته، "عفوه" عن الناشط الحقوقي غارفي، الذي كان من أوائل من شكلوا حركة "حقوق السود" (الأمريكيون الأفارقة) في الولايات المتحدة، ووصفه مارتن كينغ جونيور بأنه "أول شخص ملون في تاريخ يقود حركة جماهيرية ويطورها"، وتوفي في عام 1940.

ونشر الموقع الإلكتروني للبيت الأبيض بيانا أشار فيه إلى أن العفو يرجع إلى "إشادة بدعوته وتأثيره العالمي"، وتسليط الضوء على الظلم الكامن وراء إدانته جنائياً، حيث حكم عليه بالسجن لمدة 5 أعوام بتهمة الاحتيال عبر البريد.

وشمل العفو كذلك، الناشط في مجال منع العنف المسلح داريل تشامبرز ، والمدافع عن جمعيات المهاجرين والمجتمعات الدينية، ومحاميين اثنين، وهم يقبعون جميعهم حاليا في غياهب السجون.

وخفف بايدن أيضا، أحكاما صادرة بحق رجل يقضي عقوبة لمدة 111 عاما، وامرأة تقضي عقوبة بالسجن مدى الحياة، ومن المقرر أن يفرج عنهما بناء على هذا العفو في شباط القادم.

يذكر أن الرئيس الذي يحزم حقائبه لمغادرة البيت الأبيض، أصدر في وقت سابق، عفوا عن 39 مدانا وخفف الأحكام الصادرة بحق 2500 شخص، وجاء ذلك في ظل قرار بايدن العفو عن نجله هنتر بايدن الذي حوكم في قضيتين جنائيتين.

يشار إلى أن تنصيب الرئيس الأمريكي الجمهوري المنتخب دونالد ترامب سيتم غدا في الـ20 من كانون الثاني، ليصبح الرئيس الـ47 للولايات المتحدة، وسيعود إلى بعد أربع سنوات من حكم الديمقراطي جو بايدن.