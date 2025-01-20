خوفا من "انتقام ترامب".. بايدن يصدر عفوا عن عدد من الأشخاص

وعفا بايدن عن "الدكتور أنتوني فاوتشي، والجنرال المتقاعد مارك ميلي، وأعضاء التي قامت بالتحقيق في هجوم السادس من كانون الثاني على الكابيتول؛ في استخدام استثنائي للسلطة الرئاسية، في مواجهة "الانتقام" المحتمل من جانب ترامب"، وفق وكالة أسوشيتد برس.وتعليقا على قراره، قال بايدن إنهم "لا يستحقون أن يكونوا أهدافا لملاحقات قضائية غير مبررة وذات دوافع سياسية".وتابع، في بيان: "أؤمن بسيادة القانون، وأنا متفائل بأن قوة مؤسساتنا القانونية ستسود في النهاية على السياسة".وخلال حملته الانتخابية، تعهد بالضغط على وزارة العدل لمقاضاة الأشخاص الذين اعتبرهم جزءًا من المعارضة السياسية.وللولايات المتحدة تاريخ طويل من قرارات العفو الرئاسية التي تصدر في نهاية الولاية. وفي يومه الأخير في البيت الأبيض في كانون الثاني 2021، أصدر عفوا عن 74 شخصا متّهمين بجرائم وجنح مختلفة.