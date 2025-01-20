على متن "الليموزين".. ترامب وبايدن يصلان مبنى الكابيتول

على متن نفس الليموزين، وصل بايدن وترامب إلى الكونغرس حيث تقام مراسم تنصيب رئيسا للولايات المتحدة. ولم يركب الاثنان معا قبل أربع سنوات عندما تغيب عن أداء بايدن لليمين.

ومن التقليد أن يرافق الرئيس المنتهية ولايته الرئيس المنتخب إلى الكابيتول الأميركي لحضور مراسم أداء اليمين.

وكان الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن أكد، الاثنين، أنه ترك رسالة في المكتب البيضاوي للرئيس المنتخب .



وعندما سأله الصحفيون خارج عما إذا كان قد كتب رسالة، قال بايدن "نعم"، لكنه رفض تقديم المزيد من التفاصيل، وقال: "هذا بيني وبين ترامب".



وكان ترك، في عام 2021، رسالة لبايدن، الذي وصفها في وقت لاحق بأنها كانت "سخية للغاية".

وحقق المرشح الجمهوري فوزاً ساحقاً على منافسته الديمقراطية كامالا هاريس، في الانتخابات التي توجه لصناديق اقتراعها الملايين من الأمريكيين بداية شهر تشرين الثاني 2024.