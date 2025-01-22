شاب فلسطيني يعثر على "جعبة السنوار" ويكشف محتواها (فيديو)

وبحسب موقع "روسيا اليوم"، أكد الشاب أنه عثر الشاب على "الجعبة العسكرية للسنوار" بين أنقاض المنزل الذي شهد مقتله في تل السلطان بمخيم بدر، وكانت تحتوي على معدات وأدوات عسكرية كانت بحوزته خلال الاشتباك.كما تم انتشال الأريكة التي كان يجلس عليها في لحظاته الأخيرة من تحت الركام، حيث قام الجيش الإسرائيلي بنسف كل المربع السكني، بما فيه المنزل الذي شهد مقتل السنوار.وقتل قائد حركة "حماس" في 16 أكتوبر 2024، إثر تبادل إطلاق نار مع قوات إسرائيلية في مدينة رفح، جنوب القطاع، بعدما رصده صدفة من قبل جنود إسرائيليين.وعلى الرغم من اتفاقيات تبادل الأسرى التي تمت بين و"حماس" ودخلت حيز التنفيذ يوم الأحد الماضي، لا تزال ترفض جثة السنوار إلى الحركة.ويعتبر هذا الرفض جزءا من سياسة إسرائيلية طويلة الأمد في الاحتفاظ بجثث قادة المقاومة كأوراق ضغط في المفاوضات المستقبلية. وقد أثار هذا القرار غضبا واسعا في الأوساط الفلسطينية، حيث يُعتبر الجثث قضية إنسانية وأخلاقية بالدرجة الأولى.