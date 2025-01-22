غوتيريش: خطر تقسيم سوريا لا يزال قائماً

وقال غوتيريش أثناء كلمته في المنتدى الاقتصادي في دافوس، أن "تقسيم لا يزال أمراً وارداً، خصوصا مع وجود قوات الديمقراطية التي تسيطر على مناطق شمال شرق البلاد، والتدخلات التركية، وكذلك التوغلات الإسرائيلية".كذلك رأى أن "تنامي التطرف ممكن في البلاد".وعن رأى أن "طهران لا بد أن تتخذ خطوة نحو العلاقات مع دول المنطقة والولايات المتحدة من خلال توضيح أنها لا تهدف إلى تطوير أسلحة نووية".وقال: "المسألة الأكثر أهمية هي والعلاقات بين وإسرائيل والولايات المتحدة".كما أضاف معرباً عن أمله في أن "يدرك الإيرانيون أن من المهم أن يوضحوا تماما عزمهم نبذ امتلاك أسلحة نووية، في نفس الوقت الذي ينخرطون فيه بشكل بناء مع الأخرى في المنطقة، وفق تعبيره".أيضاً شدد على أن "هناك خطر بأن تشعر إسرائيل أن هذه اللحظة المناسبة لضم الضفة الغربية، في إشارة منه إلى التوترات الأخيرة بفعل العملية التي بدأتها تل أبيب هناك بعد سريان وقف النار في قطاع غزة".يشار إلى أن تقريراً إسرائيلياً كان ذكر أن مجلس الوزراء الإسرائيلي كان عقد اجتماعاً سرياً خصص لمناقشة اليوم التالي في سوريا، وانتهى باقتراح عقد مؤتمر دولي لتقسيم إلى كانتونات، وفقا لصحيفة "يسرائيل هيوم".وقال التقرير إن محصلة الاجتماع السري رفيع المستوى الذي ترأسه وزير الدفاع يسرائيل كاتس، قدمت لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي سيعقد بدوره في الأيام المقبلة، اجتماعا خاصا للنظر في الأمر، خاصة مع التركيز على تورط تركيا في سوريا، المهدد لإسرائيل.وكشف أن الدعوة لتقسيم لمقاطعات أو كانتونات، سبق وناقشها مسؤولون سياسيون وأمنيون إسرائيليون كبار جدا منذ سقوط نظام الأسد، بدعوى ضمان أمن وحقوق جميع المجموعات العرقية في سوريا، ولم يتم الكشف عن ذلك، إلا الآن.