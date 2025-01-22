دولة عربية هي الأقرب للتطبيع مع إسرائيل

نيوز – دولي

اكد مبعوث للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، إنه يعتقد أن تستطيع إدخال في المسار للتطبيع مع .

وفي مقابلة مع قناة فوكس نيوز، قال ويتكوف إنه "يعتقد أن جميع دول المنطقة يمكن أن تلحق بركب الجهود الرامية إلى تطبيع العلاقات مع إسرائيل".

وعندما طُلب منه تحديد دول بعينها، أشار إلى قطر، وقال إن "الدوحة لعبت دورا أساسيا في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة".

وأكد ويتكوف أنه "سيزور المنطقة للمشاركة فيما وصفه بفريق التفتيش المنتشر في قطاع وعلى امتداده لضمان الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار".

وأكد ويتكوف: "سأذهب إلى للمشاركة في آلية التفتيش الخاصة بغزة".