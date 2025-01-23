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أول تعليق للتجارة العالمية بعد حديث ترامب عن "الرسوم"
دوليات
2025-01-23 | 13:19
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
Sky News عربية
1,753 مشاهدة
قالت نجوزي أوكونجو إيويالا، المديرة العامة لمنظمة
التجارة
العالمية، الخميس، إن نشوب أي حروب
تجارية
ردا على تهديدات الرئيس الأميركي
دونالد
ترامب
بفرض رسوم جمركية ستكون كارثية العواقب على النمو العالمي، وحثت
الدول
على عدم الرد.
وتبدأ أوكونجو أيويالا، وزيرة المالية السابقة في نيجيريا، ولايتها الثانية كرئيسة للمنظمة هذا العام في وقت أثارت فيه تهديدات
ترامب
بالرسوم الجمركية شبح حروب
تجارية
.
وقالت أوكونجو إيويالا في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي
العالمي
في منتجع دافوس بسويسرا "إذا حدث رد فعل مقابل، سواء على الرسوم الجمركية بنسبة 25 بالمئة أو 60 بالمئة، وعُدنا إلى ما كنا عليه في ثلاثينيات القرن العشرين، فسنرى خسائر في الناتج المحلي الإجمالي
العالمي
بنسبة أكثر من 10 بالمئة. هذا كارثي. الجميع سيدفع الثمن".
وأشارت أوكونجو إيويالا بذلك إلى فترة ما بين الحربين العالميتين الأولى والثانية عندما تبنت
الدول
قيودا
تجارية
ردا على قانون الرسوم الجمركية الأميركي في عام 1930.
وقالت "نحن نقول للأعضاء لدينا في منظمة
التجارة
العالمية: لديكم سبل أخرى، حتى لو تم فرض رسوم جمركية، يرجى التزام الهدوء"، ودعت
الدول
إلى دراسة خياراتها واستخدام نظام منظمة
التجارة
العالمية لحسم النزاعات.
ولم يعمل هذا النظام إلا جزئيا منذ نهاية عام 2019 حين أدى استخدام
ترامب
خلال ولايته الأولى بشكل متكرر لحق الرفض الرئاسي على تعيينات القضاة إلى إضعاف سلطة محكمة الاستئناف العليا.
وقالت أوكونجو إيويالا إنها "تفاءلت" بقرار
ترامب
تأجيل فرض الرسوم الجمركية على الواردات من دول مثل كندا والمكسيك على الفور، واللجوء بدلا من ذلك إلى إصدار أوامر بإجراء تحقيقات في الممارسات التجارية.
وفي نفس الاجتماع الذي عقد ضمن المنتدى الاقتصادي العالمي، حث مبعوث البرازيل ألكسندر بارولا واشنطن على الامتناع عن فرض الرسوم الجمركية في المقام الأول.
وقال بارولا "أعتقد أن استخدام الرسوم الجمركية لأغراض سياسية يؤدي إلى تداعيات سلبية وسيضر حقا بالنظام الدولي القائم على القواعد... أعتقد أن هذه رسالة سيئة".
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