88 بالمئة من قطاع غزة مدمر

نيوز – دولي

اعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، إن نحو 660 ألف طفل في لا يزالون خارج المدارس، مشيرة إلى أن 88 بالمئة من المدارس في القطاع مدمرة.

وذكرت الوكالة الأممية في منشور عبر منصة "إكس"، أن "هناك تقارير تفيد بأن الحرب الإسرائيلية على أدت إلى مقتل أكثر من 14 ألفا و500 طفل في الحرب".

وأضافت: "التعليم هو شريان الحياة للاستقرار ومستقبل جميع الأطفال في غزة، ولكن مع تضرر 88% من المدارس، فإن التحديات هائلة"، مشيرة إلى أن "الأونروا" تعمل على توفير إمكانية الوصول إلى أنشطة التعلم والترفيه ودعم العقلية".

وذكرت مديرة التواصل والاعلام في وكالة "الأونروا" جولييت إن "موظفي الوكالة يعملون على مدار الساعة لتقديم الإغاثة الإنسانية التي لا غنى عنها للاجئي فلسطين. وبينما يمثل وقف إطلاق النار في بارقة أمل، تواجه الوكالة عقبات كبيرة على رأسها قانون اعتمده من أنه وقف عمل الوكالة في الأرض الفلسطينية المحتلة".

وأضافت: "لم نتلق أي اتصال من الحكومة الإسرائيلية بشأن خططهم لتنفيذ مشروع القانون هذا، ولذلك، نحن ملتزمون في الوقت الحالي بالبقاء وتقديم الخدمات في الأرض الفلسطينية المحتلة. وهذا يشمل الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية وقطاع غزة".

يذكر أنه في 28 تشرين الاول 2024 أصدر الإسرائيلي قانونا يهدف إلى "منع أي نشاط لوكالة الأونروا في أراضي دولة إسرائيل، وينص على ألا تقوم الأونروا بتشغيل أي مكتب تمثيلي، ولا تقدم أي خدمة بشكل مباشر أو غير مباشر في أراضي دولة إسرائيل"، على أن يدخل القانون حيز التنفيذ بعد 90 يوما من إقراره.

وبناء عليه يفترض ابتداء من آخر كانون الثاني 2025، ألا تقوم وزارتا الخارجية والداخلية الإسرائيليتان، بإصدار تصاريح دخول أو عمل لموظفي الوكالة وأن تمتنع عن معالجة طلباتهم، كما ستواجه البنوك الإسرائيلية صعوبات في تقديم خدمات بنكية للوكالة، وسيتوجب على الجيش الإسرائيلي قطع علاقات العمل مع الوكالة، ومن ضمنها مكتب منسق أعمال الحكومة مع جهات فلسطينية، عبر "الأونروا".















