قرار غير سار للمهاجرين

نيوز – دولي

اعلن الجهاز الإعلامي للرئيس الأمريكي ترامب، اليوم الجمعة، عن ترحيل مئات المهاجرين غير النظاميين.

ونقلت أ ف ب عن الجهاز الإعلامي لترامب قوله ان "الولايات المتحدة سترحل مئات المهاجرين غير النظاميين".

وأضاف ان "السلطات الأميركية أوقفت 538 مهاجرا غير نظامي".

وأعلن البيت الأبيض، في وقت سابق، أن رئيس الأميركية وقع أمراً تنفيذياً جديداً بشأن الهجرة.

وقال البيت الأبيض، إن "ترامب وقع الأمر التنفيذي الجديد بشأن الهجرة".

يذكر أن وكالة "رويترز" للأنباء نقلت، عن مصدر في البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي سوف يحذف من قائمة دول يستهدفها حظر سفر أميركي جديد.

فيما أشادت وزارة الخارجية، بقرار الرئيس الأمريكي باستثناء من حظر السفر، وعدته "خطوة بالاتجاه الصحيح".