تفاصيل تبادل الرهائن الثاني بين حماس وإسرائيل.. هل سينجح؟



نيوز ـ دوليات





من المرتقب أن تفرج حركة "حماس"، اليوم السبت، عن 4 مجندات إسرائيليات، ضمن الدفعة الثانية من صفقة التبادل مع إسرائيل، بموجب اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، على أن تطلق في المقابل سراح معتقلين فلسطينيين.



ونشرت "حماس" أسماء الرهينات الإسرائيليات الأربع اللواتي تتراوح أعمارهن بين 19 و20 عاماً وتُنتظَر عودتهن إلى ديارهن.



بدوره، نشر منتدى عائلات الرهائن أسماء المجندات الإسرائيليات الأربع المقرر الإفراج عنهن.

وأكد الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تسلّمه عبر المفاوضين "لائحة بأسماء الرهينات".



ورحب ما يسمى "منتدى عائلات الرهائن الإسرائيليين"، في بيان، بـ"الإفراج المنتظر عن دانييل جلبوع وكارينا أرئيف وليري ألباغ ونعمة ليفي بعد 477 يوما من الاحتجاز".



وكانت المجندات يؤدين الخدمة العسكرية عندما تم اختطافهن في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 خلال الهجوم الذي شنته "حماس" على جنوب .



ولم يتم الكشف عن عدد المعتقلين الفلسطينيين الذين سيطلق سراحهم في عملية التبادل بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الساري في .



وقالت مصلحة السجون الإسرائيلية إن بعض الأسرى الفلسطينيين سيعاد إلى قطاع غزة، وآخرين إلى الضفة الغربية المحتلة.



وأفاد مصدر فلسطيني مقرّب من "حماس" أن "كتائب القسام وفصائل المقاومة ستُطلق سراح الأسيرات الأربع اليوم، وسيتم إبلاغ الصليب الأحمر بالموعد المحدد والمكان الذي سيتم فيه تسليمه الأسيرات الأربع وفق الآلية المتفق عليها".