اليوم.. ترامب سيوقع أمرا تنفيذيا بشأن القبة الحديدية

وأوضح هيغسيث للصحفيين: "واليوم نتوقع المزيد من الأوامر التنفيذية من الرئيس والتي ندعمها بالكامل: إنهاء برنامج التنوع والمساواة والإدماج في البنتاغون.. القبة الحديدية لأمريكا".وأشار الأمريكي الجديد إلى أنه "سيتم أيضا إعادة تعيين العسكريين الذين تم فصلهم سابقا لرفضهم الحصول على التطعيم ضد كوفيد-19".وفي يوم تنصيبه، وعد الرئيس الأمريكي ترامب، ببدء إنتاج ونشر أنظمة دفاع صاروخي تكتيكية تحمل اسم "القبة الحديدية" في الولايات المتحدة، مؤكدا أن تطوير الدفاع سيكون أحد أهم أولويات إدارته الجديدة.