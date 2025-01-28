ترامب يواصل حملة "التطهير".. 60 موظفا جديدا في إجازة مفتوحة

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
أهلا يا سمسم
من
07:30 AM
الى
08:00 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
سوريا تبدأ إصدار جوازات سفر جديدة.. حديث عن تعديلات
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر 2024
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-514395-638736426696860435.jpg
ترامب يواصل حملة "التطهير".. 60 موظفا جديدا في إجازة مفتوحة
دوليات
2025-01-28 | 01:30
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
284 مشاهدة
السومرية
نيوز – دولي
منحت
إدارة الرئيس
الأمريكي
دونالد
ترامب
نحو 60 مسؤولا كبيرا في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) إجازة بعدما علقت
الولايات المتحدة
المساعدات المقدمة لدول أخرى.
جاء ذلك، بعدما أعلن
البيت الأبيض
أن
ترامب
وقع أمرا بتعليق المساعدات الإنمائية المقدمة لدول أخرى لمدة 90 يوما لتقييم مدى امتثال البرامج للسياسة الخارجية الأمريكية.
وذكرت وكالة "رويترز" في تقرير لها أن "إدارة
ترامب
منحت نحو 60 مسؤولا كبيرا في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إجازة".
وجاء في مذكرة داخلية أرسلها القائم بأعمال مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مساء الاثنين (بالتوقيت المحلي) أن القيادة الجديدة حددت عددا من الإجراءات داخل الوكالة "التي يبدو أنها مصممة للالتفاف على الأوامر التنفيذية للرئيس والتفويض من الشعب الأمريكي".
ونتيجة لذلك، تم وضع عدد من الموظفين في إجازة إدارية بأجر كامل ومزايا أخرى حتى إشعار آخر أثناء مراجعة هذه الإجراءات، بحسب الوثيقة.
ولم تذكر المذكرة عدد المسؤولين الذين تأثروا بالقرار، لكن 5 مصادر قالت لرويترز إن العدد يتراوح بين 57 و60.
وقال اثنان من المصادر إن "كبار الموظفين في كل مكتب تقريبا للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في واشنطن تم وضعهم في إجازة".
وكان
ترامب
شن عملية تطهير شملت 12 مفتشا عاما على الأقل يعملون في وكالات اتحادية رئيسية في البلاد.
وقالت وسائل إعلام أمريكية إن الحملة تشمل الوكالات وزارات الدفاع والخارجية والنقل وشؤون قدامى المحاربين والإسكان والتنمية الحضرية والداخلية والطاقة.
وأوضحت صحيفة واشنطن بوست أن عملية التطهير هذه قد تمهد الطريق أمام
ترامب
لتعيين أشخاص موالين له في منصب المفتش العام في تلك الوكالات.
وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن تطبيق الأوامر التنفيذية التي وقعها
ترامب
قد يؤدي إلى فصل حوالي 50 ألف موظف فيدرالي في البلاد. وأعلن
ترامب
خلال الأيام الأولى من عودته للبيت الأبيض أن مكتب
البيت الأبيض
لإدارة الموظفين بدأ إجراءات فصل أكثر من 1000 موظف تم تعيينهم خلال الإدارة السابقة.
وبعد تنصيبه في 20 كانون الثاني، وقع
ترامب
سلسلة من الأوامر التنفيذية التي تنظم الخدمة المدنية الفيدرالية في
الولايات المتحدة
. وشملت هذه الأوامر تبسيط إجراءات فصل الموظفين الفيدراليين، وتقليل الضمانات المقدمة لهم، وإلغاء إمكانية العمل عن بعد للموظفين الفيدراليين، وإغلاق جميع برامج الإدماج والتنوع في الوكالات الفيدرالية.
>>
تابع قناة السومرية على
تويتر
مواضيع ذات صلة
تيك توك يعاني مجددا.. ما مخطط ترامب القادم؟
01:54 | 2025-01-28
وزير الخارجية يعلق على انباء تهديدات ترامب تجاه العراق
13:23 | 2025-01-27
اليوم.. ترامب سيوقع أمرا تنفيذيا بشأن القبة الحديدية
13:10 | 2025-01-27
لعشاق القهوة.. نبأ غير سار والسبب ترامب!
08:11 | 2025-01-27
ترامب
تطهير
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
اشتباكات وغلق للطرق في العراق
أمن
32.17%
08:25 | 2025-01-26
اشتباكات وغلق للطرق في العراق
08:25 | 2025-01-26
تفاصيل جديدة حول الطائرتين اللتين حاولتا اختراق أجواء الكاظمية
أمن
25.39%
13:19 | 2025-01-26
تفاصيل جديدة حول الطائرتين اللتين حاولتا اختراق أجواء الكاظمية
13:19 | 2025-01-26
اسقاط طائرتين حاولتا اختراق أجواء الكاظمية
أمن
22.71%
12:28 | 2025-01-26
اسقاط طائرتين حاولتا اختراق أجواء الكاظمية
12:28 | 2025-01-26
تغريم إعلامية شهيرة 50 ألف دينار كويتي
دوليات
19.73%
12:36 | 2025-01-26
تغريم إعلامية شهيرة 50 ألف دينار كويتي
12:36 | 2025-01-26
المزيد
أحدث الحلقات
من الأخير
قوانين السلكة الواحدة.. التخادم والتصادم - حلقة ٦٦ | الموسم 1
14:30 | 2025-01-27
من الأخير
قوانين السلكة الواحدة.. التخادم والتصادم - حلقة ٦٦ | الموسم 1
14:30 | 2025-01-27
العراق في دقيقة
27-01-2025 | 2025
12:30 | 2025-01-27
العراق في دقيقة
27-01-2025 | 2025
12:30 | 2025-01-27
استديو Noon
ما هو السؤال الذي تخاف أن يسأل لك ؟ 27-1-2025 | 2025
07:00 | 2025-01-27
استديو Noon
ما هو السؤال الذي تخاف أن يسأل لك ؟ 27-1-2025 | 2025
07:00 | 2025-01-27
Morning Live
المرأة والقيادة ....هل المجتمع مستعد لتقبلها؟ - حلقة ٢٠٧ | الموسم 3
05:00 | 2025-01-27
Morning Live
المرأة والقيادة ....هل المجتمع مستعد لتقبلها؟ - حلقة ٢٠٧ | الموسم 3
05:00 | 2025-01-27
ناس وناس
معرض كربلاء الدولي - الحلقة ٢٠٣ | الموسم 7
04:00 | 2025-01-27
ناس وناس
معرض كربلاء الدولي - الحلقة ٢٠٣ | الموسم 7
04:00 | 2025-01-27
صباحكم أحلى مع سلمى
معنى الانتماء 27-1-2025 | 2025
02:30 | 2025-01-27
صباحكم أحلى مع سلمى
معنى الانتماء 27-1-2025 | 2025
02:30 | 2025-01-27
طل الصباح
أبراج - لازم أختار 27-1-2025 | 2025
00:30 | 2025-01-27
طل الصباح
أبراج - لازم أختار 27-1-2025 | 2025
00:30 | 2025-01-27
خط أحمر
ابن ينهي حياة والده بسبب الممنوعات - الحلقة ٣٢ | الموسم 7
15:30 | 2025-01-26
خط أحمر
ابن ينهي حياة والده بسبب الممنوعات - الحلقة ٣٢ | الموسم 7
15:30 | 2025-01-26
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٦ كانون الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-01-26
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٦ كانون الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-01-26
رحال
ذكرى استش*هاد الإمام الكاظم (ع) - الحلقة ٣٣ | الموسم 5
13:30 | 2025-01-25
رحال
ذكرى استش*هاد الإمام الكاظم (ع) - الحلقة ٣٣ | الموسم 5
13:30 | 2025-01-25
الأكثر مشاهدة
من الأخير
قوانين السلكة الواحدة.. التخادم والتصادم - حلقة ٦٦ | الموسم 1
14:30 | 2025-01-27
من الأخير
قوانين السلكة الواحدة.. التخادم والتصادم - حلقة ٦٦ | الموسم 1
14:30 | 2025-01-27
العراق في دقيقة
27-01-2025 | 2025
12:30 | 2025-01-27
العراق في دقيقة
27-01-2025 | 2025
12:30 | 2025-01-27
استديو Noon
ما هو السؤال الذي تخاف أن يسأل لك ؟ 27-1-2025 | 2025
07:00 | 2025-01-27
استديو Noon
ما هو السؤال الذي تخاف أن يسأل لك ؟ 27-1-2025 | 2025
07:00 | 2025-01-27
Morning Live
المرأة والقيادة ....هل المجتمع مستعد لتقبلها؟ - حلقة ٢٠٧ | الموسم 3
05:00 | 2025-01-27
Morning Live
المرأة والقيادة ....هل المجتمع مستعد لتقبلها؟ - حلقة ٢٠٧ | الموسم 3
05:00 | 2025-01-27
ناس وناس
معرض كربلاء الدولي - الحلقة ٢٠٣ | الموسم 7
04:00 | 2025-01-27
ناس وناس
معرض كربلاء الدولي - الحلقة ٢٠٣ | الموسم 7
04:00 | 2025-01-27
صباحكم أحلى مع سلمى
معنى الانتماء 27-1-2025 | 2025
02:30 | 2025-01-27
صباحكم أحلى مع سلمى
معنى الانتماء 27-1-2025 | 2025
02:30 | 2025-01-27
طل الصباح
أبراج - لازم أختار 27-1-2025 | 2025
00:30 | 2025-01-27
طل الصباح
أبراج - لازم أختار 27-1-2025 | 2025
00:30 | 2025-01-27
خط أحمر
ابن ينهي حياة والده بسبب الممنوعات - الحلقة ٣٢ | الموسم 7
15:30 | 2025-01-26
خط أحمر
ابن ينهي حياة والده بسبب الممنوعات - الحلقة ٣٢ | الموسم 7
15:30 | 2025-01-26
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٦ كانون الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-01-26
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٦ كانون الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-01-26
رحال
ذكرى استش*هاد الإمام الكاظم (ع) - الحلقة ٣٣ | الموسم 5
13:30 | 2025-01-25
رحال
ذكرى استش*هاد الإمام الكاظم (ع) - الحلقة ٣٣ | الموسم 5
13:30 | 2025-01-25
اخترنا لك
الصين ترد على تقرير الاستخبارات الأمريكية حول مصدر فيروس كورونا
00:48 | 2025-01-28
الكشف عن مخطط امريكي لقتل بوتين
00:19 | 2025-01-28
سوريا تبدأ إصدار جوازات سفر جديدة.. حديث عن تعديلات
16:21 | 2025-01-27
اليوم.. ترامب سيوقع أمرا تنفيذيا بشأن القبة الحديدية
13:10 | 2025-01-27
زلزال قرب سواحل مين الأميركية
12:46 | 2025-01-27
"توافق أوروبي" على خفض العقوبات على سوريا
12:23 | 2025-01-27
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
إستفتاء
كيف ستكون علاقة الطبقة السياسية العراقية مع ترامب؟
على مضض
على مضض
ايجابية
ايجابية
متوترة
متوترة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
أبراج
على السومرية
اطلع على برجك
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.