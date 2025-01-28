نيوز – دوليات



انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر شارعا مغشيا بالدخان، مع ادعاء بأنه يصوّر حرائق الغابات التي اجتاحت مدينة لوس أنجلوس في يناير 2025. لكن المقطع في الحقيقة يُظهر دخانا متصاعدا من حريق مستودع في العاصمة العراقية بغداد، وقع في أكتوبر الماضي.



المقطع الذي يظهر دخانًا كثيفًا وسريع الحركة تم نشره بفيسبوك في 11 يناير وزُعم أنه يوثق لحرائق لوس أنجلوس، بينما كانت حرائق الغابات تدمر مناطق واسعة في الأميركية وتجبر عشرات الآلاف على النزوح، مسجلة خسائر بشرية بلغت 27 شخصا وأضرارا بمليارات الدولارات.



وأظهرت عمليات التدقيق في الصور عبر محرك البحث غوغل، والتي أجرتها وكالة فرانس برس، أن الفيديو نُشر لأول مرة على منصة تيك توك في 28 أكتوبر 2024، حيث أشار ناشره إلى أنه الفيديو يخص "محلات تجارية في الظلال ببغداد".



أعلنت مديرية الدفاع المدني العراقية أن مخازن الظلال في العاصمة مشخّصة لمخالفاتها التعليمات القانونية، وشهدت حدوث حرائق سابقاً نتيجة التهاون الكبير بتطبيق الوقاية والسلامة.



وأعقبت حرائق لوس أنجلوس موجة من المعلومات المضللة، جلها لحرائق وحوادث وحتى انفجارات براكين بمناطق مختلفة في العالم.