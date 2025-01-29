18 قتيلا في تحطم طائرة بجنوب السودان

وأضاف راديو الذي تديره في جنوب أن الطائرة أقلعت من حقل نفطي في الولاية الواقعة شمال البلاد قبل تحطمها.ولم يذكر التقرير مزيدا من التفاصيل ولم يستجب وزير الإعلام ماكوي بعد لطلب التعليق.ووقعت عدة حوادث تحطم طائرات في جنوب الذي مزقته الحرب في السنوات الماضية. في سبتمبر/ أيلول 2018، توفي 19 شخصا على الأقل عندما تحطمت طائرة صغيرة تقل ركابا من العاصمة جوبا إلى مدينة ييرول.وفي عام 2015، لقي العشرات حتفهم عندما تحطمت طائرة شحن روسية الصنع على متنها ركاب بعد إقلاعها من مطار العاصمة جوبا.