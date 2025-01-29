ارتفاع عدد ضحايا التدافع بالمهرجان الهندي إلى 40 قتيلا

ويشهد أهم أيام المهرجان استحمام المشاركين في مياه أنهار توصف بأنها مقدسة.واستمر نقل الجثث إلى المشرحة في المحلي بعد أكثر من 12 ساعة من وقوع المأساة في أكبر تجمع في العالم، على الرغم من أن الحكومة لم تعلن رسميا بعد عن أعداد القتلى والمصابين.وقال فايبهاف كريشنا المسؤول الكبير في الشرطة عند الاتصال به للحصول على تعليق إن الشرطة لا يمكن أن تقدم أرقاما رسمية لأنها مشغولة بالتعامل مع الحشود.واصطف أناس قلقون في طوابير للتعرف على ذويهم بين ضحايا التدافع الذي وقع عندما اندفعت الحشود نحو ملتقى حيث يعتقد أن الغطس به ممارسة مقدسة.وتحدث بعض الشهود عن تدافع مهول تسبب في سقوط المشاركين فوق بعضهم البعض، بينما قال آخرون إن إغلاق الممرات المؤدية إلى المياه أدى إلى توقف الحشد الكثيف وتسبب في سقوط الناس بسبب الاختناق.وقال في مستشفى إس.آر.إن في براياجراج، حيث تم نقل بعض المصابين، إن حالات الوفاة إما نتجت عن إصابات بنوبات قلبية أو نتيجة عدم قدرة المصابين بأمراض مثل السكري على الصمود.وقدّم رئيس الوزراء ناريندرا مودي تعازيه إلى "المريدين الذين فقدوا أحباءهم" وقال إن مسؤولين محليين يساعدون الضحايا "بكل طريقة ممكنة"، دون تحديد عدد القتلى.وأظهرت مقاطع فيديو وصور بعد التدافع جثثا يتم نقلها وأشخاصا يجلسون على الأرض يبكون بينما خطا آخرون فوق متعلقات تركها الزوار وهم يحاولون الفرار من التدافع.وكان من المتوقع أيضا أن يزور مودي المهرجان الشهر المقبل.وقال مسؤولون إن قوة العمل السريع -وهي وحدة خاصة يتم استدعاؤها في حالات الأزمات- تم نشرها للسيطرة على الموقف.وشهد المهرجان الهندوسي، وهو أكبر تجمع في العالم، حشودا يومية هائلة حيث حضره ما يقرب من 200 مليون شخص منذ بدايته قبل أسبوعين.وكانت السلطات تتوقع أن يتجمع 100 مليون شخص اليوم الأربعاء لحضور طقس الغطس المقدس.