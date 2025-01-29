من هو الأمير محمد بن فهد؟

نيوز – دولي

شهدت المملكة العربية حدثاً حزيناً برحيل الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود أحد أبرز الشخصيات القيادية في المملكة.

ويعتبر الأمير محمد رمزًا من رموز التنمية والإدارة الحكيمة في المنطقة حيث قضى حياته في خدمة وطنه ومجتمعه.

سبب وفاه الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز

وحتى الآن لم تُعلن الجهات الرسمية بما فيها الديوان الملكي السعودي عن السبب الدقيق لوفاة الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز، ويعتبر احترام خصوصية العائلات الملكية أمرًا متعارفًا عليه في المملكة حيث يترك الأمر لتقدير العائلة في تحديد ما يمكن إعلانه.

يذكر أن الأمير وافته المنية عن عمر يناهز 75 عامًا تاركًا خلفه إرثًا من الإنجازات التي ساهمت في تطوير المملكة.

حياة ومسيرة الأمير محمد بن فهد

ولد الأمير محمد بن فهد في مدينة الرياض كابن للملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود، وقد مرت حياته بالعديد من المراحل:

• تلقى الأمير محمد بن فهد تعليمه العام في معهد العاصمة النموذجي بالرياض.

• بعد ذلك حصل على شهادة البكالوريوس في الاقتصاد والعلوم السياسية من جامعة كاليفورنيا سانتا-باربرا، مما أهله للعمل في القطاع الخاص قبل أن ينتقل لتولي مناصب رسمية.

• شغل الأمير محمد منصب المنطقة لما يقارب ثلاثة عقود حيث تميزت فترة إدارته بالتطور العمراني والاقتصادي الملحوظ في المنطقة.

• بالإضافة إلى ذلك قام بتأسيس جامعة الأمير محمد بن فهد، التي أصبحت من أبرز الجامعات الخاصة في المملكة.

• وكرس وقته لدعم المشاريع التنموية والإنسانية من خلال مؤسسته الخيرية التي تحمل اسمه.

• على الصعيد العائلي تزوج الأمير محمد من الأميرة جواهر بنت نايف بن عبدالعزيز.

• وله ستة أبناء ثلاثة ذكور هم الأمير تركي (مواليد 1979)، الأمير خالد (مواليد 1984)، والأمير عبدالعزيز (مواليد 1991).

• وثلاث بنات هن الأميرة نوف (مواليد 1975)، الأميرة نورة (مواليد 1981)، والأميرة مشاعل (مواليد 1988).