تفاصيل الدفعة الرابعة في "طوفان الأحرار".. 183 فلسطينيا مقابل 3 إسرائيليين

نيوز – دولي

من المقرر أن تفرج السلطات الإسرائيلية اليوم السبت، في إطار الدفعة الرابعة من صفقة "طوفان الأحرار" عن 183 أسيرا فلسطينيا، مقابل إفراج حركة "حماس" عن 3 رهائن إسرائيليين.

ومن بين الأسرى الفلسطينيين سيكون هناك 18 من ذوي الأحكام المؤبدة، و54 من ذوي الأحكام العالية والمؤبدة، و111 من أبناء قطاع الذين تم اعتقالهم بعد 7 تشرين الأول.

في المقابل، ستطلق "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس" عن الرهائن عوفر كالدرون، كيث شمونسل سيغال، وياردن بيباس.

من جانبها، أعلنت مصلحة السجون الإسرائيلية عن استعداداتها للإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، مؤكدة تلقيها قائمة بأسماء الأسرى الذين سيتم الإفراج عنهم من سجني عوفر وكتسيعوت.

وأكد الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تلقي قائمة الأسرى المزمع إطلاقهم من "حماس"، مشيرا إلى أن التفاصيل الكاملة ستنشر بعد فحص القائمة وإبلاغ عائلات الأسرى.

كما أعلنت إدارة المحتجزين في رئاسة الوزراء الإسرائيلية أن جميع الأسرى المدرجين في القائمة "على قيد الحياة".

ويأتي ذلك بعد تنفيذ الدفعة الثالثة من الصفقة، يوم الخميس، التي شهدت إطلاق سراح 3 إسرائيليين مقابل الإفراج عن 110 أسرى فلسطينيين.

ومع تنفيذ هذه الدفعة، يتبقى 82 أسيرا إسرائيليا لدى فصائل المقاومة في غزة، حيث أُعلن عن مقتل 35 منهم.