بعد الرياض.. الشرع يحط رحاله في أنقرة بدعوة من أردوغان

وبحسب موقع "الاناضول"، أعلن رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة فخر الدين ألطون، في منشور على منصة إكس، أن الشرع سيزور الثلاثاء تلبية لدعوة .وقال ألطون في منشوره: "نؤمن أن العلاقات السورية التي عادت إلى طبيعتها بعد استعادة لحريتها سوف تتعزز وتكتسب بعداً جديداً مع زيارة أحمد الشرع والوفد المرافق له".وأوضح ألطون أن لقاء الرئيس ونظيره السوري سيجري في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.وتابع قائلا: "سيتم خلال اللقاء تقييم الخطوات المشتركة التي يتعين على اتخاذها لتحقيق التعافي الاقتصادي والاستقرار المستدام والأمن في سوريا".وذكر ألطون أن محادثات الزعيمين ستتركّز أيضاً حول الدعم الذي يمكن تقديمه للإدارة الانتقالية والشعب السوري في المنصات متعددة الأطراف.والأربعاء، أعلنت الإدارة السورية الجديدة تعيين الشرع رئيسا للبلاد بالمرحلة الانتقالية، بجانب قرارات أخرى منها حل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية القائمة في العهد السابق، ومجلس الشعب، وحزب البعث الذي حكم البلاد على مدى عقود، وإلغاء العمل بالدستور السابق.وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق بعد أيام من السيطرة على مدن أخرى، لينتهي بذلك 61 عاما من نظام حزب البعث الدموي و53 سنة من حكم عائلة الأسد.