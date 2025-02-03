فتح باب الكعبة امام الشرع

نيوز – دولي

أدى الرئيس السوري للفترة الانتقالية، أحمد الشرع اليوم الاثنين، مناسك العمرة، يرافقه وزير الخارجية أسعد الشيباني.

وظهر الشرع وهو في الحرم المكي وقد فُتح له باب الكعبة المشرفة.

وأفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) بأن الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني وصلا إلى مدينة جدة ليتوجها بعدها إلى مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة.

وكان في استقباله بمطار الملك عبد العزيز منطقة مكة الأمير سعود بن مشعل آل سعود.

وأمس الأحد، استقبل ولي عهد الأمير محمد بن سلمان، الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، في مستهل زيارته إلى المملكة العربية .

وذكرت وكالة الأنباء (واس) في حينه، أن الجانبين بحثا مستجدات الأحداث في سوريا والسبل الرامية لدعم أمن واستقرار سوريا.

وأضافت أنهما "ناقشا أوجه العلاقات الثنائية بين الشقيقين وفرص تعزيزها في مختلف المجالات، إلى جانب استعراض تطورات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة بشأنها".