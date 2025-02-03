ترامب يُعلق فرض الرسوم الجمركية على المكسيك لمدة شهر

وقال الرئيس الأمريكي إنه أجرى "محادثة ودية جدا مع الرئيسة كلاوديا شينباوم"، موضحًا أنه خلال فترة التعليق التي تستمر شهرا ستُجرى مفاوضات بهدف التوصل إلى "اتفاق" مع .وكانت رئيسة كلوديا شينباوم أعلنت في وقت سابق من اليوم الاثنين أن قررت تجميد فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الواردات المكسيكية لمدة شهر.وقالت شينباوم على حسابها في منصة "إكس" بعد محادثات مع نظيرها الأمريكي إن "الرسوم ستُعلَّق لمدة شهر اعتبارا من الآن"، بحسب "فرانس برس".كما أعلنت تعزيز قوات بـ10 آلاف عنصر على الحدود بين "لتجنب تهريب من إلى الولايات المتحدة، خصوصا الفنتانيل".وتوقع مجلس المكسيكي أن يؤدي فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على السلع المكسيكية إلى تأثير بقيمة 475 مليار دولار على الصادرات المكسيكية.