الصين تؤكد: لا فائز في أي حرب تجارية

وقال مندوب بمجلس الأمن، إن "الاتهام الموجه إلينا بشأن قناة بنما كاذب ولم نشارك في إدارتها أو تشغيلها".

وأضاف أنه "لا فائز في أي حرب ونأمل أن تجد حلولا مفيدة لمشاكلها الخاصة"، مردفا "نعارض بشدة الرسوم الجمركية الأمريكية غير المبررة وقد نضطر إلى اتخاذ تدابير مضادة".

وتستعد لإطلاق محادثات مع الرئيس الأميركي ترامب، بشأن التجارة، بعد فرضها رسوماً جمركية إضافية عليها بنسبة 10%، وفق صحيفة "وول ستريت جورنال".