ترامب: الأوروبيون استغلوا الولايات المتحدة لسنوات

اعتبر الرئيس الأمريكي ترامب، الاثنين، أن استغلوا لسنوات، فيما أشار الى أن بلاده تخلت عن قناة بنما بشكل غبي في عهد كارتر.

وقال في له، "نريد من أوكرانيا تزويدنا بمعادن نادرة وسنوقف الحرب بين وأوكرانيا".

وأضاف "لن نسمح لكندا باستغلال ونحن نستورد من كندا أكثر مما تستورد منا"، مشددا "تخلينا عن قناة بنما بشكل غبي في عهد الرئيس كارتر".

وتابع "مات 38 ألف أمريكي خلال إقامة مشروع قناة بنما الذي كلفنا نحو 2 ترليون دولار بمعايير اليوم"، مضيفا "لن نعطي قناة بنما للصين وبنما انتهكت اتفاقياتنا معها".

ولفت الى أن "السوق الأوروبية مغلقة أمام السيارات والمنتجات الزراعية الأمريكية، والأوروبيون استغلوا لسنوات"، مؤكدا "سنفرض رسوما جمركية باهظة على كثير من إذا لم تبرم صفقات معنا".