ترامب: حققنا تقدما كبيرا في مسألة حل الصراع بين روسيا وأوكرانيا

وقال للصحفيين "لقد حققنا الكثير من التقدم بشأن وأوكرانيا، وسنرى ما سيحدث. يتعين علينا وقف هذه الحرب السخيفة".وفي وقت سابق، وعد الرئيس الأمريكي بإجراء حديث مع نظيره فلاديمير بوتين، حول إنهاء الصراع الأوكراني، مشيرا إلى أنه يعتزم إجراء مناقشات "جدية للغاية" مع الجانب .وقال للصحفيين في البيت الأبيض عندما سئل عن الحوار بين وموسكو لإنهاء الصراع في أوكرانيا: "نحن في مناقشات جدية للغاية.. مع روسيا، نعم".وكما ذكر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في وقت سابق، فإن لا تزال مستعدة للاتصالات مع على المستوى الرئاسي، لكن لم يتم تلقي أي طلبات مماثلة من .وسبق أن صرح خلال مشاركته في منتدى "دافوس" الاقتصادي، بأنه "يرغب حقا" في لقاء الرئيس فلاديمير بوتين قريبا من أجل حل الصراع في أوكرانيا.وأعرب عن أمله في أن تتمكن الصين من المساعدة في إنهاء الصراع، قائلا: "لقد كانت لدينا دائما علاقات ممتازة مع الصين، وأتطلع إلى التعاون المثمر. وآمل أن تساعدنا الصين في وقف الصراع بين وأوكرانيا. لديهم تأثير كبير على هذا الوضع، ونحن نتطلع إلى التعاون مع في المستقبل".وكان قد صرح في مناسبات عديدة أنه يستطيع حل الصراع في أوكرانيا في يوم واحد. وفي هذا الإطار، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن أصدر تعليمات لمبعوثه الخاص إلى أوكرانيا، كيث كيلوغ، بالسعي إلى إنهاء الصراع الأوكراني خلال 100 يوم.