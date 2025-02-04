أول ظهور علني لزوجة أحمد الشرع في السعودية (صورة)

وتداول نشطاء التواصل الاجتماعي لقطات لدخولهما معا إلى الكعبة المشرفة.ويأتي هذا الظهور بعد أيام فقط من كشف الشرع عن هوية زوجته أمام وفد من السوريات المقيمات في الولايات المتحدة، مؤكدا بحزم أنها زوجته الوحيدة، وأنها تحظى بكل حبه وتقديره، وذلك في محاولة لوضع حد للشائعات التي أثيرت حول تعدد زوجاته.