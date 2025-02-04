بشأن سوريا ولبنان وغزة.. روسيا تكشف خطط إسرائيل المقبلة

وأضاف لافروف في مؤتمر "فالداي الدولي للحوار" الرابع عشر حول الأوسط: "إسرائيل تواصل عملياتها العسكرية في الضفة من دون خجل، وهناك العديد من التسريبات الموثوقة بأن إسرائيل تخطط، بالإضافة إلى طرد الفلسطينيين من قطاع غزة، للسيطرة الكاملة على الضفة الشمالية لنهر الأردن".كما أشار إلى أن "خطط إسرائيل، وفقا للخبراء ولا أحد ينكر ذلك، هي البقاء في الأراضي اللبنانية".وأوضح لافروف أن روسيا تتلقى إشارات بوجود مشاكل في المرحلة الثانية من تنفيذ الاتفاق بين إسرائيل وحماس.وقال لافروف إن "محاولات استبعاد روسيا والصين وإيران من عملية الدعم الخارجي للتسوية السورية ليست بدافع النوايا الحسنة، بل هي تكشف عن نوايا الغرب لدفع منافسيه إلى مواقع ثانوية".