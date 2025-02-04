بأقل من أسبوع.. "سبيس إكس" تطلق ثاني دفعة من أقمارها

ذكرت مواقع الشركة على الإنترنت أن عملية الإطلاق نفذت اليوم الثلاثاء 4 فبراير من في فلوريدا، الساعة 05:14 بتوقيت الساحل للولايات المتحدة (13:14 بتوقيت موسكو)، وأطلق من صاروخ من نوع Falcon 9، حمل إلى المدار 21 قمرا من أقمار Starlink".وأشارت "سبيس إكس" إلى أن عملية الإطلاق كانت ناجحة، وبعد حوالي 8 دقائق من تنفيذ الإطلاق عادت المرحلة الأولى من الصاروخ وهبطت على منصة بحرية في .وتعتبر هذه العملية عملية إطلاق لأقمار Starlink في فبراير الجاري، ففي الأول من الشهر أطلقت "سبيس إكس" أيضا دفعة من هذه الأقمار من مطار فاندنبرغ الفضائي في .تجدر الإشارة إلى أن "سبيس إكس" كانت قد أعلنت عن مشروع تطوير أقمار Starlink لأول مرة عام 2015، وبدأت بتنفيذه 22 فبراير 2018، وأطلقت أول دفعة مكونة من 60 قمرا من هذه الأقمار في مايو 2019.وتخطط الشركة بشكل عام لإرسال نحو 11 ألف قمر إلى الفضاء لتزويد مختلف مناطق الأرض بشبكات إنترنت تصل سرعة تحميل البيانات فيها إلى 1 غيغابايت/ثا.