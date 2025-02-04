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حماس: محادثات المرحلة الثانية من اتفاق غزة بدأت
دوليات
2025-02-04 | 09:52
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
وكالات
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كشف المتحدث باسم حركة حماس
عبد اللطيف
القانوع، اليوم الثلاثاء، عن بدء محادثات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في
غزة
.
وقال القانوع: "اتصالات ومفاوضات المرحلة الثانية بدأت، ونحن معنيون ومهتمون في المرحلة الحالية بالإيواء والإغاثة والإعمار لشعبنا في قطاع غزة".
وأضاف: "الاحتلال يعطل البروتوكول الإنساني في اتفاق وقف إطلاق النار ويراوغ ويماطل في تنفيذه".
وتابع: "الإيواء والإغاثة لشعبنا قضية إنسانية ملحة لا تحتمل المراوغة والمماطلة من الاحتلال".
وأوضح القانوع أن "إعادة بناء المستشفيات وإصلاح الطرق وآبار المياه تعيد الحياة في
غزة
بعد الدمار الهائل فيها".
وفيما يخص عملية حاجز تياسير شرقي طوباس، ذكر المتحدث باسم حماس أنها "تأتي ردا على العدوان المتصاعد بالضفة وحق شعبنا في الدفاع عن نفسه".
وشدد على أن "كل محاولات الاحتلال إبادة شعبنا وإسقاط حقه في قطاع
غزة
والضفة
الغربية
ستفشل".
وأكد: "ما فشل به الاحتلال في قطاع
غزة
لن ينجح به في الضفة، والمعركة
معركة
إرادات".
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