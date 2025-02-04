حماس: محادثات المرحلة الثانية من اتفاق غزة بدأت

وقال القانوع: "اتصالات ومفاوضات المرحلة الثانية بدأت، ونحن معنيون ومهتمون في المرحلة الحالية بالإيواء والإغاثة والإعمار لشعبنا في قطاع غزة".وأضاف: "الاحتلال يعطل البروتوكول الإنساني في اتفاق وقف إطلاق النار ويراوغ ويماطل في تنفيذه".وتابع: "الإيواء والإغاثة لشعبنا قضية إنسانية ملحة لا تحتمل المراوغة والمماطلة من الاحتلال".وأوضح القانوع أن "إعادة بناء المستشفيات وإصلاح الطرق وآبار المياه تعيد الحياة في بعد الدمار الهائل فيها".وفيما يخص عملية حاجز تياسير شرقي طوباس، ذكر المتحدث باسم حماس أنها "تأتي ردا على العدوان المتصاعد بالضفة وحق شعبنا في الدفاع عن نفسه".وشدد على أن "كل محاولات الاحتلال إبادة شعبنا وإسقاط حقه في قطاع والضفة ستفشل".وأكد: "ما فشل به الاحتلال في قطاع لن ينجح به في الضفة، والمعركة إرادات".