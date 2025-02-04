بلد عربي الأعلى في العالم بمعدلات التدخين.. النسبة وصلت لـ 70%!

وعرض وزير العامة في حكومة تصريف الاعمال اللبنانية فراس الأبيض، مراحل تنفيذ الخطة الوطنية الخمسية لمكافحة التي كانت وزارة العامة قد في شهر تموز 2023 في سياق الاستراتيجية الوطنية للصحة 2030.وذلك في مؤتمر صحافي عقده في الوزارة، في حضور رئيس وأعضاء تنفيذ الخطة وممثلين عن عدد من شركاء الوزارة من منظمات دولية غير حكومية وجمعيات أهلية.واستهل الوزير "بتوجيه التحية للمصابين بالمرض في اليوم للسرطان" لافتًا إلى "المعاناة الكبيرة التي كانوا يعيشونها قبل ثلاث سنوات بسبب عدم توفر الدواء والتغطية الاستشفائية ومواجهتهم الصعبة بلحمهم الحي لهذا المرض الشرس".وأضاف، "أننا في نعاني من مشاكل عدة مسببة للمرض، وتظهر تزايدًا في عدد الإصابات".وقال: "إن وزارة العامة تلقت الأسبوع الماضي تسعين ملفًا لمرضى جدد في أسبوع واحد فقط، ما يظهر أننا ذاهبون إلى مستوى مقلق بعدد المصابين بالسرطان في لبنان".ولفت الوزير الأبيض إلى "أن معدلات التدخين في هي الأعلى ليس فقط بين بلدان المنطقة بل في العالم"، مضيفا:" أن نسبة التدخين في أستراليا وصلت إلى 11% فقط من السكان بينما تتفاوت نسبة التدخين في ما بين 50% و70% علمًا بأن منظمة العالمية تتبنى النسبة الأخيرة، وذلك إضافة إلى التلوث البيئي وضعف أو غياب برامج الوقاية والكشف المبكر".وتابع: "أن وزارة العامة قاربت الموضوع بتأمين موازنة أكبر للدواء وتنظيم الموضوع عبر لجان ساعدت في وضع بروتوكولات علاجية وضبط عملية التوزيع حرصًا على عدم حصول سوء استعمال أو هدر للدواء أو أي إمكانية فساد".