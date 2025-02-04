شاب يقتل والدته بوحشية والسبب صادم

وأوضحت معاينة الجثة وجود إصابة على مستوى الرأس، ما دفع السلطات لفتح تحقيق فوري، وفق ما أفاد به المتحدث باسم محاكم المنستير والمهدية، بن جحا.وأكد أن الابن، وخلال التحقيقات، اعترف بوجود خلافات متكررة مع والدته بسبب مطالبته المستمرة بالحصول على المال لشراء .وأطلقت السلطات تحقيقًا في القضية، مع إخضاع الجثة للفحص الطبي الشرعي لتحديد الأسباب الدقيقة للوفاة.وتكثّف التونسية، في الآونة الأخيرة، حملاتها ضد مروّجي المخدرات، حيث تمكنت من القبض على أكثر من 200 شخص متورط في ترويجها.وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد قد شدد على ضرورة مواصلة الجهود الأمنية على مدار الساعة لتفكيك شبكات ترويج المخدرات، وتسيير دوريات مكثفة في مختلف أنحاء البلاد.وتواجه تونس انتشارًا متزايدًا لظاهرة تعاطي المخدرات، خاصة بين الشباب والمراهقين، مع تزايد تسلل هذه المواد إلى المؤسسات التعليمية.وتسعى السلطات الأمنية إلى تشديد الخناق على مروّجي في محيط المدارس والمعاهد، في ظل ارتفاع معدلات الإدمان والعنف داخل الأوساط التعليمية، إلى جانب تنامي أنشطة الجريمة التي تستهدف التلاميذ.