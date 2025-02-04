أردوغان يستقبل نظيره السوري أحمد الشرع في أنقرة

وأظهرت صور نشرتها الرسمية “الأناضول”، اليوم الثلاثاء (4 شباط 2025)، استقبال للشرع الذي يزر في ثان وجهة خارجية له بعد .ووصل الشرع برفقة وزير خارجيته أسعد الشيباني إلى العاصمة التركية، متوجها لها من العاصمة الرياض، ليتلقي للمرة الأولى الرئيس التركي .