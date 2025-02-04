اليوم.. ترامب يوقع "توجيها" يخص إيران

قال أميركي رفيع المستوى، الثلاثاء، إن الرئيس سيوقع اليوم "توجيها" بشأن يهدف إلى حرمانها من جميع السبل للحصول على سلاح نووي.



وذكر المسؤول: "من بين الأوامر التي سيوقعها الرئيس اليوم توجيه بشأن إعادة سياسة الضغط القصوى على إيران".