الشرع من أنقرة: الشعب السوري لن ينسى وقفة تركيا معه

أكد الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، الثلاثاء، أن الشعب السوري لن ينسى وقفة معه، فيما اشار الرئيس التركي الى أن العقوبات الدولية على تعوق نمو البلاد.

وقال الشرع خلال مؤتمر صحافي مشترك مع في أنقرة، " الشعب السوري لن ينسى وقفة معه و العلاقة بين وتركيا ممتدة عبر التاريخ والجغرافيا".

وأضاف " نؤكد على تحويل العلاقة مع إلى شراكة استراتيجية عميقة في كل المجالات"، مشددا بالقول "نثمن للرئيس سعيه وحرصه على إنجاح المرحلة الانتقالية في سوريا".

بدوره، قال أردوغان، إن "الشعب السوري عانى على مدى أكثر من 13 عاما من الظلم والقتل بكل أشكاله ورغم بشاعة ما تعرض له السوريون لم يتخلوا عن نضالهم حتى حققوا النصر".

وشدد على "ضرورة وجود إدارة تعكس إرادة الشعب"، مضيفا أن "العقوبات الدولية على تعوق نمو البلاد ونبذل جهودا من أجل رفعها".