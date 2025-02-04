ترامب يوقع مذكرة تخص إيران ويعلق بشأن غزة

وقع الرئيس الأمريكي ترامب، الثلاثاء، مذكرة بشأن إيران، فيما اعتبر أن الفلسطينيين ليس لديهم بديل سوى مغادرة .



وقالت وكالة "رويترز"، إن "ترمب يوقع أمرا تنفيذيا يقضي بانسحاب من مجلس لحقوق الإنسان والأونروا".

وأضافت أن "ترامب يوقع مذكرة تمنع من امتلاك سلاح نووي ويقول إنه كان مترددا في ذلك ويصف الأمر بأنه صعب للغاية".



الى ذلك، قال ترامب، "مستعد لإجراء محادثات مع الرئيس الإيراني"، مضيفا "إيران اقتربت كثيرا من القنبلة النووية".

واشار "لدينا الحق في منع بيع النفط الإيراني إلى دول أخرى"، مشددا بالقول "إذا ردت وحاولت قتلي فسنقضي عليها".

وبشأن فلسطين، قال ترامب، "أريد أن أرى ومصر تستقبلان فلسطينيين من غزة"، معتبرا أنه "لا بديل أمام سكان قطاع إلا مغادرته".

وتابع "الفلسطينيون ليس لديهم بديل سوى مغادرة غزة"، مستدركا "لا أدعم بالضرورة استيطان الإسرائيليين في غزة"، مضيفا "سكان يقيمون فيها لأنهم لم يجدوا بديلا عنها".