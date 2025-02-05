هزات أرضية تضرب منطقة نابولي البركانية في إيطاليا

وقال المعهد إن "قوة الزلزال بلغت 3.1 درجة على مقياس ريختر، ووقع في حقول فليجريان وهي منطقة بركانية للغاية، في غرب حوالي الساعة التاسعة صباحا".وبحسب التقارير الأولية، "لم يتسبب الزلزال في أي إصابات أو أضرار كبيرة، ولكن تم الشعور به بوضوح. وعلقت العديد من المدارس الفصول الدراسية كإجراء احترازي".وتعرضت حقول فليجريان وهي أكبر نشط في أوروبا، لزلازل متكررة لبعض الوقت وصدر باللون الأصفر لها منذ أكثر من 10 سنوات، والذي يدعو للحذر.وفي ايار 2024، اهتزت المنطقة بسبب أعنف زلازل ضربت البلاد منذ 40 عاما، وبلغت قوة أقوى تلك الزلازل 4.4 درجة.وعقب زلازل ايار، أدخلت الحكومة تدابير جديدة للتعامل مع المخاطر الزلزالية، بما في ذلك حماية المباني، وأعلنت عن خطط لإخلاء محتمل للمنطقة.