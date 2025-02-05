إطلاق نار في "مترو بروكسل".. ما القصة؟

وقال ممثلو الادعاء إنه لم يصب أحد في إطلاق النار الذي وقع نحو الساعة السادسة صباحا (0500 بتوقيت غرينتش) في محطة مترو كليمنصو بوسط بروكسل، مضيفين أنه لا توجد مؤشرات على وجود دافع إرهابي وراء الحادث.وأطلقت الشرطة في البداية عملية مطاردة في أنفاق المترو التي تم إغلاقها جزئيا بعد أن شوهد رجلان يحملان بنادق رشاشة يهربان إلى داخل محطة كليمنصو.وأفادت هيئة البث البلجيكية "في. آر. تي" بأن إطلاق النار قد يكون مرتبطا بالمخدرات وبأن مطلقي الرصاص استهدفوا شخصا واحدا لكنهم لم يصيبوه.وعرضت هيئة البث على موقعها الإلكتروني صورا لشخصين يدخلان محطة مترو كليمنصو ويفتحان نيران أسلحة آلية. وتم إغلاق المحطة ومحطات أخرى لساعات بعد الحادث.وأظهر مقطع مصور آخر مجموعة كبيرة من الشرطة المدججين بالسلاح يتجمعون في محطة كليمنصو حيث بدأت عملية بحث مكثف عن المشتبه بهما.وتسبب الحادث في شل حركة المرور بخطوط المترو الذي يستخدم بكثافة في التي تستضيف العديد من مؤسسات الاتحاد الأوروبي ومقر حلف شمال الأطلسي.وبحلول الساعة الثانية بعد الظهر (1300 بتوقيت غرينتش) أُعيد فتح محطات مترو بشكل كامل، بما في ذلك المحطات المحيطة بمحطة قطار جير دو ميدي الدولية، نقطة وصول قطارات يوروستار من باريس ولندن.