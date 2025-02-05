سفاح طرابلس وصيدنايا يسلم نفسه.. من هو؟

نيوز – دولي

وزير داخلية الأسد السابق.. رجل المخابرات السورية القوي.. هو أحد الناجين من تفجير خلية الأزمة، والمتهم بارتكاب مجازر في لبنان وسوريا يسلم نفسه للسلطات السورية الجديدة.

فما قصة هذا الرجل الذي لُقب بسفاح طرابلس؟

محمد السابق في عهد بشار الأسد، اسم ارتبط بالأجهزة الأمنية السورية لعقود.. وُلد في اللاذقية عام 1950، والتحق بالقوات المسلحة عام 1971، قبل أن يشق طريقه في دهاليز المخابرات، متنقلاً بين المناصب الحساسة، من رئاسة العسكرية في حلب، إلى قيادة الشرطة العسكرية، وصولاً إلى بعد اندلاع الثورة السورية.

لكن ما يجعله شخصية مثيرة للجدل، ليس فقط المناصب التي تقلدها، بل الأدوار التي لعبها.. ففي لبنان، كان أحد الأسماء البارزة في عهد غازي كنعان، ويُتهم بالإشراف على المجازر التي وقعت في طرابلس عام 1986، والتي راح ضحيتها المئات، ليحصل بعدها على لقب "سفاح طرابلس".

أما في سوريا، فتتهمه المعارضة بالتورط في انتهاكات سجن صيدنايا عام 2008، حيث قُتل العشرات من السجناء تحت إشرافه.

لاحقا، أصبح عضوا في خلية الأزمة التي شكّلها نظام الأسد لمواجهة الثورة، ونجا بأعجوبة من تفجير مكتب الأمن الوطني عام 2012، وهو التفجير الذي أودى بحياة كبار القادة الأمنيين، مثل آصف شوكت وداوود راجحة.

رجل عرف الكثير من الأسرار.. اليوم، وبعد أكثر من عقد على إدراجه في قوائم العقوبات الغربية، يسلم نفسه للسلطات السورية الجديدة.. فهل سيكون مصيره محكمة علنية أمام الشعب السوري؟