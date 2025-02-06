بتهمة التطبيع مع إسرائيل.. تفاصيل محاكمة فجر السعيد

وقالت وسائل إعلام كويتية أن "جلسة اليوم شهدت إنكار السعيد الاتهامات المسندة إليها والمتعلقة بالدعوة إلى الـتطبيع مع إسرائيل".وكانت قد حركت شكوى ضد الإعلامية فجر السعيد اتهمتها فيها بالإضرار بمصالح البلاد ومخالفة الموحد لمقاطعة رقم 21 لسنة 1964.جدير بالذكر أنه في ايلول الماضي، أثارت الإعلامية الكويتية غضبا كبيرا التواصل بنشرها مقطع فيديو أثناء ترحيبها بإسرائيليين بمنزلها في جورجيا.كما كانت الإعلامية الكويتية قد دافعت خلال السنوات الماضية عن رأيها المؤيد للتطبيع مع .