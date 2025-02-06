تنصيب رحيم الحسيني اماماً للإسماعيليين خلفاً لوالده.. من هو؟

يأتي هذا التعيين، عقب وفاة والده، كريم الحسيني، الثلاثاء في البرتغال.وكان رحيم (53 عاما) قد تم تحديده كآغا خان الخامس، الإمام الوراثي الخمسين للمسلمين الإسماعيليين، وفقا لوصية والده.والثلاثاء، أعلنت شبكة آغا خان للتنمية والمجتمع الديني الإسماعيلي، وفاة صاحب السمو كريم الحسيني، آغا خان الرابع، والإمام الوراثي التاسع والأربعين للمسلمين الإسماعيليين الشيعة.توفي الآغا خان، كريم الحسيني، الإمام التاسع والأربعون للمسلمين الشيعة الإسماعيليين، الثلاثاء، في لشبونة بالبرتغال، عن عمر ناهز 88 عامًا.من هو؟يُعتبر رحيم آغا خان الخامس، سليلا مباشرا للنبي محمد، وفقا للعقيدة الإسماعيلية، من خلال ابنته فاطمة الزهراء وزوجها وابن عمه الإمام علي بن أبي طالب، الذي يُعد رابع الخلفاء الراشدين.وُلد رحيم في 12 أكتوبر 1971، وهو الابن الأكبر للراحل آغا خان الرابع وزوجته الأولى، الأميرة سليمة، التي كانت تُعرف سابقا، باسم سارة كروكر بول، وهي عارضة أزياء بريطانية سابقة.متزوج من عارضة الأزياء الأميركية السابقة كندرا سبيرز، ولديهما ابنان.تابع الإمام الإسماعيلي الخمسون، عن كثب، أعمال معهد الدراسات الإسماعيلية ومؤسسات الحوكمة الاجتماعية للمجتمع الإسماعيلي، كما شغل منصب رئيس لجنة البيئة والمناخ التابعة لشبكة آغا خان للتنمية.وأشارت الشبكة إلى أن رحيم كان مهتما بشكل خاص بحماية البيئة والتخفيف من آثار تغير المناخ، إلى جانب اهتمامه بجهود المؤسسة في "معالجة احتياجات من يعيشون في فقر مدقع".تأسست مجموعة وكالات التنمية الدولية التابعة لشبكة آغا خان للتنمية عام 1967، وتوظف اليوم نحو 80 ألف شخص، يعملون في بناء المدارس والمستشفيات وتوفير الكهرباء للملايين في أفقر مناطق إفريقيا وآسيا.يعيش أتباع الطائفة الإسماعيلية في أكثر من 35 دولة، ويُقدَّر عددهم بين 12 و15 مليون شخص.